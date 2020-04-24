«Сегодня состоялось заседание оперативного штаба, и были приняты некоторые решения».

Об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, которые приводит АПА, все мероприятия, проводимые в нашей стране против коронавируса, находятся под непосредственным контролем президента и первого вице-президента Азербайджана: «С марта 2020 года коронавирус объявлен ВОЗ пандемией. В нашей стране продолжаются профилактические мероприятия, создаются новые лаборатории.

В стране есть все возможности, оборудование и принадлежности для обнаружения вирусной инфекции. На территории страны действуют 18 лабораторий для регулярной диагностики вируса. Проведено около 115 тысяч тестов.

Возможности современных лабораторий, действующих при поддержке Фонда Гейдара Алиева, расширяются. С 20 апреля начала действовать лаборатория в Шеки. С 27 апреля начнет работу лаборатория в Сумгайыте. Таким образом диагностические возможности еще больше расширятся. В приобретении оборудования особая поддержка была оказана частным сектором, «PAŞA Holding». Это оборудование есть в очень малом количестве стран, оно состоит из современных систем европейского производства. В то же время реактивы производства Великобритании. Поэтому мы уверены в результатах анализов».

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