В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проходит брифинг для представителей СМИ.
В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проходит брифинг для представителей СМИ.
Дата: 2020/04/24 19:13
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Оперативным штабом при Кабинете министров рассматриваются вопросы передвижения транспортных средств в стране, а также въезда и выезда
«В районах Баку наибольшие случаи заражения коронавирусом выявлены в Ясамальском, Сабунчинском, Насиминском и Бинагадинском районах.
«В общественном транспорте наблюдается большая плотность, а коронавирус является инфекцией, распространяющейся воздушно-капельным путем».
«Вопрос открытия школ в Азербайджане зависит от эпидемиологической обстановки».
«Строительство больниц модульного типа связана с опасностью второй волны».
На долю Баку приходится 52,1% случаев заражения вирусом COVID-19 в Азербайджане.
«Социально-экономические факторы не позволят надолго продлить жесткий карантинный режим».
«Сегодня состоялось заседание оперативного штаба, и были приняты некоторые решения».
В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020-й учебный год проведены командно-штабные учения с