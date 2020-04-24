Добыча первого газа с месторождения «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспия начнется в 2021 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Природный газ еще долгие годы будет оставаться одним из наших основных энергетических источников. С этой целью мы сегодня реализуем в стране крупные газовые проекты. Запуск Шах-Дениз-2 и начало добычи газа в следующем году с месторождения «Абшерон» обеспечат наш газовый потенциал на последующие годы», — цитирует «Интерфакс» Алиева.

SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Minval.az