«Как было объявлено ранее, анализируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и применяются правила, соответствующие существующей ситуации. По этой причине, если динамика заражения вирусом COVID-19 и общая ситуация в стране, связанная с заболеванием, создадут необходимость, будет повторно ужесточен особый карантинный режим».

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

«Все меры против вируса COVID-19 осуществляются для обеспечения здоровья и безопасности населения. Именно благодаря государственной и гражданской солидарности удалось предотвратить распространение вируса на территории страны. В связи с этим мы призываем к поддержке мер, осуществляемых государством, соблюдению требований и рекомендаций Оперативного штаба.

В нынешней ситуации призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, меньше контактировать с другими лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. Поскольку борьба с вирусом COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против заболевания рекомендуются в качестве повседневного образа жизни каждого человека», — отмечается в сообщении.

Minval.az