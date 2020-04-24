В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 65 вылечились, 1 скончался.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Образцы анализа, взятые для выявления COVID-19 у гражданина 1935 года рождения, страдающего ишемией, артериальной гипертензией, атеросклеротическим кардиосклерозом, оказались положительными. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1592 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1013 человек вылечились, 21 скончался, 558 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За истекший период было проведено 114.410 тестов на коронавирус.

Minval.az