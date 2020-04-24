Выражение «шаг к войне» стало уже избитым. И далеко не всегда такой «шаг к войне» — это заявления с высоких трибун «в стиле милитари». Настоящий шаг к войне — это заявления вроде бы не о войне, но такие, после которых других вариантов по сути не остается. Именно так развиваются сегодня события вокруг Карабаха — после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл «переговорные карты», а его армянский коллега принялся выступать с заявлениями, что такие условия (и, надо полагать, международное право и признанные границы) армянскую сторону никоим образом не устраивают.

Можно долго гадать, чем руководствовался МИД Армении во главе с Зограбом Грачевичем, боялись ли там больше всего «внутриполитической» реакции или же просто «барахтались в риторике», не очень задумываясь о последствиях, но в результате в Баку уже официально констатируют срыв переговоров, после чего единственным решением остается военная операция по освобождению азербайджанских земель. Для чего у нашей страны есть и правовые основания, и средства. Заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев уверен: заявления, сделанные руководством Армении и министерством иностранных дел этой страны с позиции захватчика, уклонение от буквы договоренностей по мирному урегулированию карабахского конфликта недвусмысленно говорят о целях противной стороны, и, безусловно дают основание Азербайджану воспользоваться правом на освобождение своей земли военным путем.

И вот на этом фоне уже совершенно другое прочтение приобретают новости с нахичеванского участка армяно-азербайджанской государственной границы. 23 апреля председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов побывал на передовом рубеже обороны в Садаракском районе, ознакомился на наблюдательном пункте с положением наших позиций и организацией службы.

В тот же день, как отрапортовали уже иреванские источники, «боевые позиции, расположенные на юго-западном направлении и примыкающие к границе Нахичеванской автономии Азербайджана», посетил министр обороны Армении Давид Тоноян. А СМИ, имеющие статус «рупоров» пашиняновской команды, тут же напомнили о притязаниях Армении на Нахчыван и турецкий Карс, прозрачно намекнув, что их Армении должна преподнести Россия.

А такие совпадения редко бывают действительно случайными. Судя по многим признакам, на нахчыванском участке границы, а вернее сказать, на участке фронта, напряженность нарастает всерьез. В Баку уже не раз напоминали: визиты армянских высокопоставленных персон на боевые позиции слишком часто предшествуют очередным опасным играм и провокациям. Более того, садаракский участок — это весьма «чувствительная» точка. Именно там, напомним, к территории Нахчывана «выходит» Турция, и «разорвать» это территориальное соприкосновение — давняя мечта армянских стратегов. Которые уверены, что находятся под надежным российским военно-политическим «зонтиком».

Только вот на деле эти самые «эксперты» и «стратеги» упустили из виду сущую малость. Зограб Мнацаканян, напомним, попытался «пнуть» на дипломатической арене не столько Минскую группу, сколько Сергея Викторовича Лаврова.

Да еще после целой серии других мелких и крупных «демаршей» в адрес РФ. У которой и так, подберем самый мягкий эпитет, и так «забот полон рот». Станет ли Москва в такой ситуации прикрывать свой «форпост» — вопрос открытый, и Иревану как минимум не стоит быть в этом слишком уверенным. Особенно на фоне плачевных итогов Гызылгая-Гюннютской операции, после которой РФ не стала «вписываться» и возвращать под контроль Иревана очищенные от армянских оккупантов территории.

А все это вместе взятое означает, что для Азербайджана открывается «окно возможностей» для военного решения карабахской проблемы. Да еще как раз в то время, когда безответственное поведение Армении по сути делает бессмысленным продолжение переговоров. На таком фоне война становится просто вопросом времени. И с учетом военного расклада, для Иревана этот сценарий будет настоящей катастрофой.

Впрочем, это их собственный выбор.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az