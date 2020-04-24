Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О предоставлении единовременной материальной помощи вдовам воинов, принимавших участие во Второй мировой войне 1941-1945 годов, погибших или умерших после нее, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 гг. будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, вдовам воинов, принимавших участие в войне, погибших или умерших после нее, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных соединений, выполнявших задачи в пределах операционных зон боевых флотов, лицам, награжденным орденами и медалями за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда будет выплачено единовременное пособие в размере 750 манатов.

С целью исполнения этого распоряжения из госбюджета на 2020 год выделен 5,9 млн. манатов.

Minval.az