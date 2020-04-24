Ранние прививки защищают детей от очень серьезных и смертельных заболеваний, таких как дифтерия, паралич, столбняк и др.

Об этом говорится в обращении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) к родителям в связи с «Неделей иммунизации», которая проводится с 20 по 26 апреля во всех городах и районах республики согласно подписанному министром здравоохранения Октаем Ширалиевым приказу.

«Если ваши дети не болеют этими заболеваниями, значит на помощь приходят вакцины, названия которых вы не знаете. Однако если иммунная система ребенка слабая, невидимые болезни могут повторно проявиться у детей», — отмечается в обращении.

Minval.az