Через неделю в Азербайджане вступает в действие запрет на ловлю рыбы – мораторий продлится до 1 сентября. В связи с грядущим запретом как любителей, так и рыбаков-профессионалов призвали отказаться от данного вида деятельности и неукоснительно следовать существующим правилам. Так, как по последним оценкам мировых экспертов, запасы Каспийского моря сократились в нынешнем тысячелетии в десять раз, а после Миллениума наблюдается довольно сильное истощение морской экосистемы. Причины – разрушительный человеческий фактор и климатические изменения. С учетом всех вышеперечисленных факторов страна больше не может обеспечивать себя естественными запасами рыбы и потому на пике актуальности сегодня вопрос искусственного воспроизводства популяций.

В беседе с сотрудником Minval.az начальник Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде подчеркнул, что охрана рыбы, обитающей в природных бассейнах страны – это очень актуальный вопрос, и государство держит его под особым контролем. Но тем не менее, с каждым годом ситуация ухудшается.

— Конечно же, именно антропогенный фактор является основной причиной. К примеру, охотники сами понимают, что в период брачного сезона, сопряженного с последующим размножением особей, охотиться нельзя. И потому факты браконьерства в этот период редки, их практически нет. Но когда дело касается рыбаков, то тут вопрос более сложный. Печальная статистика такова, что если не мешать вылову, то рыбу будут ловить в любой сезон, даже в период нереста. Речь идет о браконьерах, которые ловят рыбу круглый год. Существует организация «Союз рыбаков Азербайджана», они как раз–таки соблюдают все правила, установленные МЭПР и даже помогают нам с просветительской работой. К примеру, сейчас начинается период нереста, рыба должна пройти через все водоемы и пороги, любители рыбалки должны это понимать. С 15 по 16 апреля мы провели рейды почти во всех крупных водоемах – Куре, Мингечавирский и Шамкирский водоемы, Ширванский канал, берег Каспия, и собрали из этих водоемов 5 873 метра синтетических сетей, 2182 запрещенных для вылова рыбы орудия, а также очень много рыбы, попавшей в эти синтетические сети и ловушки. Причем, существует четко определенное законодательство, в рамках которого официально закреплены все приспособления для ловли рыбы, не нарушающие природного равновесия, не засоряющие экологию, а также все сроки рыбной ловли. Но нет. Ежегодно продолжается одно и то же. Похоже, любители «дикой рыбалки» не понимают, что они – преступники, нарушающие закон. Ими должны вплотную заниматься органы полиции и привлекать к уголовной ответственности. Все улики, которые мы собираем во время рейдов на водоемах, мы отправляем в Управление водной полиции. Насчет синтетических сетей хочется сказать особо: это самое ужасное орудие, применяемое рыбаками, причиняющее экологии страшный вред. Эти сети не только приводят к массовому уничтожению рыбы и мелких животных, и даже птиц, обитающих в воде, но и не растворяются в воде естественным путем, как сети веревочные, не смешиваются с землей и илом, а просто остаются как инородные тела на долгие годы в воде. И потому их использованию должен быть положен конец. Я призываю всех любителей рыбалки соблюдать законодательство Азербайджана, не ловить рыбу в сезон моратория, а в сезон вылова использовать только разрешенное законом оснащение. Кроме того, пользуясь случаем, еще раз оповещаю о видах рыбы, запрещенной к отлову и о госпошлинах. Итак, всем, кто после сезона нереста захочет порыбачить и при этом не нарушить закон, следует помнить: нельзя ловить морского судака, шипа, туркестанского усача, форели, меч-рыбы, ширванской плотвы, короткоголового усача и каспийского лосося. А теперь о госпошлине: плата за вылов тонны кутума, шемайки, жереха, ракообразных составляет 287 манатов, за ловлю карпообразных, судака — 230 манатов, за ловлю сельди — 143,75 манатов, кильки — 57,50 манатов, за ловлю кефали, леща, плотвы, рыбца и других видов рыбы — 115 манатов.

На вопрос Minval.az о выходе рыбаков в период карантина, объявленного в стране в связи с COVID-19 Хикмет Гаджиев ответил, что граждане, живущие в регионах, недалеко от водоемов, как раз–таки соблюдают правила и не выходят на рыбную ловлю, так как территория усиленно патрулируется и если кого-то и поймали за все время карантина, то максимум 2-3 человек, рискнувших порыбачить.

— Например, 22 апреля было оштрафовано несколько человек – за нарушение карантинного режима, плюс за ловлю рыбы в период карантинного режима, — отметил Х. Ализаде, и в завершении беседы подчеркнул, что одним из главных средств борьбы с нарушениями закона является просветительская работа и призвал как можно чаще поднимать вопрос о проблеме браконьерства на водах в СМИ.

Начальник отдела по борьбе с браконьерством и охране рыбных запасов Управления, майор полиции Эльмир Сулейманов в беседе с Minval.az рассказал, что оснащение любителей рыбалки очень часто идет в разрез с законом. Речь идет о баграх, электроприборах, синтетических сетях, динамите, химических веществах, от которых погибает не только флора, но и фауна, вода в водоемах становится непригодной для использования, а рыба, выловленная посредством усыпления ядовитыми веществами опасна для употребления в пищу.

— Использование вышеперечисленных запрещенных предметов и средств приводит к тому, что согласно статье №272 Кодекса административных правонарушений, нарушителя-браконьера штрафуют в размере от 700 до 1700 манатов. Кроме того, согласно статье №256 Уголовного кодекса нарушители-браконьеры облагаются штрафом в размере 2000-3000 манатов (а группа нарушителей – к штрафу размером в 6000-9000 манатов), или же нарушители привлекаются к уголовной ответственности, предусматривающей срок тюремного заключения – от года до трех лет, в зависимости от тяжести преступления.

— Наверняка вы покупаете рыбу в супермаркетах и заметили, что рыба замороженная, и наверняка даже выразили удивление по этому поводу, — задается вопросом Э. Сулейманов. А все потому, что предприниматели, задействованные в сфере продажи рыбы и морепродуктов, приобрели зарубежный товар и привезли в Азербайджан в морозильных рефрижераторах. И потому мороженная рыба на прилавках магазинов Баку никого не должна удивлять. Кроме того, в сезон нереста незамороженной рыбы на прилавках не бывает. Так что потерпите до сентября, — заключил Э. Сулейманов.

Но потерпят ли до сентября любители рыбной ловли? Согласно мнению жителя Сиязанского района Вугара Исмаилова, цивилизованные и законопослушные любители рыбной ловли потерпят.

— Вообще, если вы подняли вопрос о культуре отлова и о соблюдении закона, то скажу так: от простых рыбаков с удочками и спиннингами, которые не сколько рыбачат ради большого улова, а просто ради отдыха и удовольствия, никакого урона природе и популяции рыбы нет. Но рыбалка с применением сетей – это кошмар, — рассказывает Вугар. — Травля, глушка рыбы также недопустима, это дико. Хотя еще более дико выбирать из сачков и сетей мальков и выбрасывать их на берег вместо того, чтобы возвращать обратно в воду. Во-первых, это просто бессмысленное убийство, во-вторых, это разведение мусорного хаоса: мертвая рыба гниет, воняет, собирает тучи мух. Для тех, кто нарушает законы, установленные МЭПР, рыбалка как удовольствие — чужда, так же, как чуждо уважение к природе, чистоте и вообще к культуре в целом. А потому, если нерест заканчивается в конце августа, то нужно проявить уважение к окружающей среде и рыбачить уже с сентября. Законы устанавливаются не для того чтобы их нарушали, а для того, чтобы сохранить порядок и не допустить хаоса. Цивилизованные люди, уважающие как себя, так и окружающих, это прекрасно понимают. Но, к сожалению, таких очень мало. И лично я считаю, что штрафы и сроки для рыбных браконьеров еще весьма щадящие. А жаль. Нужно ужесточить и тюремные сроки, и сумму штрафов. Может быть, хоть таким образом они поймут, что мирная цивилизованная рыбалка отличается от гнусного и жестокого браконьерства. А вы говорите – коронавирус… Граждане, не уважающие природу своей страны, законы своей страны, гораздо хуже коронавируса, так как эпидемия COVID -19 скоро пройдет, а эпидемия бездушья и цинизма – увы, нет. А раз она имеет место быть, то с ней надо бороться так же усиленно, как Азербайджан борется с коронавирусом. Хоть и вакцины нет, но превентивные меры – тоже важное подспорье в борьбе с нарушителями закона.

Яна Мадатова

Minval.az