Обнародована процедура захоронения лиц, умерших от коронавируса.

Порядок захоронения отражен во временном руководстве для медицинских работников TƏBİB.

Согласно документу, сотрудники морга и другие ответственные лица должны быть проинформированы о том что, причиной смерти гражданина стал коронавирус (подтвержденный диагноз или подозрение на COVID-19). Лица, участвующие в процессе омовения тела должны пользоваться личными защитными средствами (перчатки с длинными рукавами, маска N95, очки и длинный фартук), использованные средства следует бросать в емкость для медицинских отходов.

Согласно правилам, при укладывании тела в могилу следует пользоваться перчатками, после чего процедура захоронения продолжается в обычной последовательности.

Личные вещи умерших складывается в двойной нейлоновый мешок. В случае повторного использования эти вещи предварительно следует простирать при температуре 60-90 градусов.

Отмечается, что другие вопросы решаются на основании рекомендаций Госкомитета по работе с религиозными структурами.

Также определен порядок транспортировки тел лиц, погибших от коронавируса.

Согласно предписанию, транспортировка внутри страны и за ее пределами должна осуществляться в гробах, тело в таких случаях следует хоронить в гробах.

Minval.az