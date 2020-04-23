«Среди элементов урегулирования нагорно-карабахского конфликта — возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения».

Как передает АПА, об этом говорится в комментарии МИД РФ на высказывания главы МИД Армиении Зохраба Мнацаканяна, который комментируя заявление​ Сергея Лаврова​ о документах, которые предполагают​ продвижение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе поэтапного подхода,​ заявил, что​ для Армении неприемлемо решение​ карабахского вопроса, предполагающее «территориальные уступки» Азербайджану.

В МИД РФ отметили, что позиция России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ неоднократно озвучивалась в совместных заявлениях высшего руководства России, США и Франции:

«В ее основе лежат основополагающие принципы Хельсинкского заключительного акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение. Среди элементов урегулирования, содержащихся в этих заявлениях, — возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения. Что касается документов и предложений, которые рассматривались и рассматриваются, то министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров их перечислил».

В комментарии МИД РФ также отмечается, что тема нагорно-карабахского урегулирования является достаточно деликатной и переводить ее в сферу публичных дебатов контрпродуктивно: «Исходим из того, что вопросы урегулирования надо рассматривать в ходе переговоров в рамках сложившегося формата. Консультации на эту тему продолжаются, о чем, в частности, свидетельствует состоявшаяся 21 апреля с.г. видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредседателей».

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