Постигшая Азербайджан эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, убрав массовое празднование всенародных праздников. Первым из них оказался Праздник Новруз, на который государственные структуры ежегодно тратили сотни тысяч бюджетных средств.

«Туран» отмечает, что на проведение фестиваля у крепостных ворот Ичеришехер Управление этого государственного историко-архитектурного заповедника (УГИАЗ) готовилось с конца января, объявив открытый тендер. Согласно Единому порталу государственных электронных закупок, 28-го февраля ООО “Sintra-L” было объявлено победителем тендера по организации праздничных мероприятий, которые должны были быть проведены 19-29-го марта. Компания оценила свою работу в 218 тыс. манат ($128,2 тыс.). Но вскоре УГИАЗ «Ичеришехер» сообщило об отмене традиционных мероприятий Новруз «учитывая рекомендации Оперативного штаба правительства об ограничении культурно-массовых мероприятий в период пандемии».

Однако оказалось, что УГИАЗ «Ичеришехер» все-таки выплатило ООО “Sintra-L” определенную сумму. В очередном сообщении тендерной комиссии управления от 22-го апреля отмечено, что компании выплачено 26314 манат ($15,4 тыс.) за закупку и установке Сямяни. При этом соответствующий договор между сторонами был подписан еще 2-го марта – за выходные дни, наступившие после того как ООО “Sintra-L” стало победителем тендера.

В Баку Новруз отмечался и за счет средств Исполнительной власти города. По данным реестра государственных закупок, городские власти выплатили ООО “Elcom” на праздничное оформление отобранных территорий столицы 132 158 манат ($77,7 тыс.).

Сямяни (проросшая пшеница) — это неотъемлемая часть Новруза. В этот праздник Сямяни является украшением стола и жилища.

Minval.az