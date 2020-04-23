23 апреля председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов побывал на передовом рубеже обороны в Садаракском районе, ознакомился на наблюдательном пункте с положением наших позиций и организацией службы.

Командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Керем Мустафаев сообщил о том, что личный состав обладает высокой боеготовностью. Благодаря связи между подразделениями, координации действий, обеспечению позицию и правильной организации наблюдения создана надежная система обороны на протяжении всей линии соприкосновения. Опорные пункты и позиции оснащены современной боевой техникой, артиллерийскими установками и стрелковым оружием.

Председатель Верховного Меджлиса отметил важность продолжения мероприятий в сфере организации обороны, дал соответствующие указания по организации службы, а также повышению боеготовности и укреплению дисциплины.

Minval.az