«Заявление МИД Армении, утверждающее, что эта страна с 2018 года не ведет переговоров, основанных на поэтапном урегулировании конфликта, выглядит очень смешно, даже если ясно, что это заявление было сделано для успокоения местной общественности. Было бы правильнее, если бы МИД Армении честно проинформировал свое население о мирном процессе по урегулированию конфликта».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В информации отмечается, что после смены власти в этой стране в 2018 году, было проведено 10 встреч, включая видеоконференцию 21 апреля на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении: «По логике МИД Армении получается, что министры обеих стран, а так же сопредседатели трех стран, словно им нечего делать, встречались для того, чтобы просто побеседовать?!

Позиция Азербайджана по урегулированию конфликта и основным принципам переговоров озвучивалась всегда, в том числе и на самом высоком уровне. Позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ, выполняющих посредническую миссию, тоже была отчетливо выражена в их заявлениях, в том числе и в заявлении, сделанном 9 марта 2019 года. Во всех этих заявлениях отчетливо прослеживаются элементы поэтапного урегулирования конфликта.

Кроме того, переговоры продолжаются в том же формате и по тому же графику. Иначе министр иностранных дел Армении, озвучивший свое известное заявление 21 апреля, не принял бы участия в видеоконференции и в обсуждениях через несколько часов. Как согласился и сам министр иностранных дел Армении, будет полезнее предпринять шаги по подготовке населения к миру».

Minval.az