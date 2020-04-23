Получившие разрешение лица могут передвигаться без разрешения только по будням.

«В период особого карантинного режима, введенного на территории страны, лица, имеющие служебное удостоверение либо справку с места работы, а также информацию работодателя на портале icaze.e-gov.az, могут передвигаться без разрешения только в рабочие дни», — сообщает пресс-служба МВД.

Однако в последние дни наблюдается нежелательная картина, когда ряд лиц из этой категории без необходимости часами свободно передвигаются по улицам, увеличивая плотность на автомобильных дорогах, что в итоге создает условия для распространения инфекции.

Для предотвращения таких случаев от этих лиц требуется не злоупотреблять соответствующими разрешениями в нерабочие дни, выходить из дома только в случае острой необходимости.

При этом каждому человеку, выходящему из дома с соответствующим разрешением, в обязательном порядке рекомендуется носить медицинскую маску и сохранять социальную дистанцию в 2 метра.

Minval.az