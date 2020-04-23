Бывший глава Бакинского метрополитена Таги Ахмедов выразил отношение к освобождению бывшего начальника управления упраздненного Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова, который взял у него взятку в размере 3 миллионов манатов.

На вопрос корреспондента сайта Unikal.org, потребует ли Таги Ахмедов у Акифа Човдарова возвращения этих 3 миллионов марнатов, экс-глава метрополитена ответил:

«Во-первых, я не требую денег у Акифа Човдарова. Во-вторых, я не собираюсь встречаться с ним и видеть его лицо. Если государство простило ему эти деньги, то и я прощаю. В-третьих, государство должно забрать у него мои деньги и вернуть мне. Кто такой Акиф, чтобы я с ним встречался и требовал деньги?».

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