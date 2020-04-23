На состоявшемся в четверг пленуме Верховного суда была рассмотрена жалоба по уголовному делу председателя REAL Ильгара Мамедова. На заседании было объявлено решение, согласно которому, уголовное дело в отношении И.Мамедова прекращено на оправдательных основаниях.

Кроме того, было принято решение, согласно которому за причиненный моральный ущерб Ильгару Мамедову будет выплачена компенсация в размере 234 тысячи манатов.

Ильгару Мамедову было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в Исмаиллы 24 января 2013 года. Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 7 годам лишения свободы. 13 августа 2018 года решением Шекинского апелляционного суда он был освобожден, неотбытая часть наказания была признана условной.

Ильгар Мамедов подал кассационную жалобу в Верховный суд с требованием оправдать его.

Верховный суд отменил условное наказание.

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