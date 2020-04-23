22 апреля в 15:30 на территории погранзаставы близ села Дашкенд Ярдымлинского района были выявлены 3 нарушителя границы, которые пытались перейти на территорию Азербайджана из Ирана, сообщает в пресс-службе ГПС.

Пограничный наряд после требования остановиться, произвел предупредительные выстрелы в воздух. Однако нарушители, не подчинившись требованиям, открыли огонь по пограничникам из огнестрельного оружия.

Погранотряд, в свою очередь, применил оружие, в результате чего был ранен один нарушитель границы. Другим удалось скрыться, они убежали в обратном направлении. Раненому была оказана медицинская помощь, он был доставлен в Джалилабадскую больницу, однако врачам не удалось спасти его.

На месте происшествия были обнаружены наркотическое средство, похожее на гашишную смолу весом 2 кг, охотничья винтовка, 6 патронов. На территории продолжаются поисковые работы.

Представитель иранской пограничной службы был приглашен на место происшествия.

Следствие по факту продолжается.

Minval.az