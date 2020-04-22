Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев направил протестное письмо членам Конгресса США, армянским лоббистам Фрэнку Паллоне-младшему, Джеки Шпейеру, Гусу Билиракису и Адаму Шиффу за их «поздравительное» письмо незаконному образованию, созданному Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.

Как передает АПА, в письме протеста отмечается, что азербайджанская община была насильственно изгнана в результате этнической чистки из своих домов и лишена своих основных прав человека в течение последних 28 лет, в то время как Армения продолжает незаконно оккупировать Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих территорий в нарушение основных принципов международного права и соответствующих резолюций СБ ООН и решений других международных организаций:

«В этом контексте действительно очень безответственно пытаться узаконить «шоу выборов» на оккупированных территориях Азербайджана, которое состоялось 31 марта и 14 апреля, поскольку международное сообщество, включая Соединенные Штаты, единодушно встало на сторону закона и справедливости, решительно отвергнув «шоу выборов» и проявив солидарность с Азербайджаном. Это дает очень мощный сигнал о том, что международное сообщество не признает результатов этнической чистки и незаконной оккупации азербайджанских территорий.

Чтобы доказать свою приверженность правам человека, общечеловеческим ценностям и верховенству права, указанные представители могли бы использовать это как возможность призвать Армению воздержаться от незаконных действий, которые еще больше усугубляют ситуацию, уйти с оккупированных территорий и конструктивно участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Вместо этого они решили посвятить себя действиям, которые не только противоречат основным правам человека и общечеловеческим ценностям, отстаиваемым США, но и поощряют дискриминацию гражданского населения, подвергнутого этнической чистке со стороны Армении. Это неверный посыл и ободряет тех в армянском обществе, кто пропагандирует дискриминационную политику и исторически печально известные легенды о превосходстве одних и неполноценности других этнических групп, которые грубо нарушают все гуманитарные и правозащитные законы и принципы. Это не даст ничего положительного для будущего народа Армении и всего региона в целом.

Проведение «шоу выборов» в период распространения коронавирусной инфекции в регионе лишь показывает, что эти представители на самом деле не заботятся о жителях оккупированных территорий, а служат узкой политической повестке дня. К сожалению, убедительные доводы свидетельствуют о том, что истинной мотивацией для отправки такого письма является личная выгода от угождения некоторым членам армянской общины, проживающим в США, в ущерб моральным принципам и политическому достоинству.

В заключение следует отметить, что безответственное письмо, которое пренебрегает суверенитетом Азербайджана и поощряет дискриминационный подход к азербайджанской общине, является неправильным как морально, так и юридически и политически. Самое лучшее, что могут сделать члены Конгресса, — это разработать свои шаги по содействию мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, которые обеспечили бы основные права человека всех перемещенных лиц, послужили бы мирному сосуществованию как между армянской и азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, так и между странами региона. Это было бы примером лидерства США и победы прав человека над продолжающейся дискриминацией. Позвольте мне также подчеркнуть, что вынужденно перемещенная азербайджанская община неустанно работает над продвижением мирного процесса, мирного урегулирования конфликта, мирного сосуществования и процветания обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Мы очень благодарны международному сообществу и соответствующим лидерам, в том числе в США, которые поддерживают это благое дело и призывают других, выступающих против него, изменить свой пагубный курс”, — говорится в письме.

Minval.az