Председатель Управления мусульман Кавказа, Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и руководители других религиозных концессий, функционирующих в Азербайджане, направили письмо президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится: «Именем единого Всевышнего.

Уважаемый господин президент.

Мы, руководители религиозных концессий, проживающих в Азербайджане, с учетом воли религиозных деятелей и верующих страны, а также их многочисленных обращений выражаем глубокую признательность вам – общенациональному руководителю азербайджанского народа и первому вице-президенту Мехрибан ханум за ту большую работу, которую вы осуществляете в этот трудный период, за проявляемое вами особое внимание, за ваши искренние обращения, за оказанную народу материальную и моральную поддержку. Это наш долг, как религиозных лидеров и мы заявляем об этом с большим удовлетворением от имени тех религиозных общин, которые представляем.

В то время, когда мир переживает сложные времена, а нам приходится пройти через суровые экзамены во всех сферах жизни, мы вновь становимся свидетелями вашего величия как личности и государственного деятеля. Вы своими неоспоримыми заслугами в сфере борьбы с коронавирусом еще более возвысились в наших глазах как непобедимый лидер азербайджанского народа, общенациональный государственный деятель. Вы живете в сердце народа как героический сын родины, спасающий жизни людей.

Уважаемый господин президент. Во всех религиях спасение жизни одного человека ценится так же высоко, как спасение всего человечества. Благодаря вашим решениям и распоряжениям с оперативностью, которой могут позавидовать даже ведущие страны мира, были созданы новые больницы, за счет привезенного в страну медицинского оборудования и ваших своевременных решений было мобилизовано наше общество и заложен фундамент победы над заболеванием в Азербайджане. Низкий уровень заражения коронавирусом в Азербайджане, наличие большого числа выздоровевших – результат проводимой большой работы, напряженного труда».

Minval.az