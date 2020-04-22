«Условия назначения страховых выплат по безработице будут смягчены».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии министерства, прошедшей в формате видеосвязи.

Подчеркивая значение расширения других программ социальной поддержки в связи с пандемией С.Бабаев отметил, что на основании этого будут смягчены и условия назначения страховых выплат по безработице: «В связи с этим уже подготовлен проект изменений в законодательство. Принятие проекта позволит охватить больше людей страховыми выплатами по безработице. В течение этого года число лиц, на которых распространяются страховые выплаты по безработице, планируется довести до 20 тысяч».

С.Бабаев отметил, что в этом году в программу самозанятости будут вовлечены 12 тысяч семей.

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