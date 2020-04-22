​«Информация о том, что проблема с интернетом связа с повреждением кабелей в связи с ремонтными работами на территории обслуживания какой-либо электронной АТС в столице и регионах, не соответствует действительности».

Об этом АПА сообщила глава пресс-службы Министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гезалова.

По ее словам, причина проблемы с интернетом, возникшей на территории республики, связана с коммерческим провайдером.

Многие компании продолжают работу в режиме онлайн из-за карантинного режима. Также в системе образования занятия проводятся в онлайн-формате. В связи с этим в широкополосной сети наблюдается значительная загрузка. Иногда устройство, выбранное гражданином для подключения к интернету, и установленное в его доме, не отвечает требованиям в наши дни», — отметила Гезалова.

​Она также добавила, что специалисты ежедневно проводят профилактические мероприятия по усовершенствованию сети с целью обеспечения бесперебойного интернета и быстрого доступа к нему.

«Для бесперебойного предоставления услуг в республике постоянно контролируются магистральные интернет-линии. Министерство постоянно осуществляет работу по обеспечению интернета на территории страны», — сказал Г.Гезалова.

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