Вчера помилованный 6 апреля президентом Ильхамом Алиевым бывший начальник Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ Акиф Човдаров был отпущен домой после 14-дневного карантина.

Сайт Gununsesi.org связался с Акифом Човдаровым и получил его первую фотографию на свободе.

На вопрос, ожидал ли Човдаров столь быстрого освобождения из тюрьмы, тот ответил:

«Благодарю господина президента за свое освобождение. Сейчас все пишут что попало, меня это беспокоит. Медиа выставили меня матерым преступником. Я ничего не говорю, но я — Акиф Човдаров. Как-нибудь поподробнее побеседуем. Ничего больше не хочу говорить».

Minval.az