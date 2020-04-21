Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о возможности передачи COVİD-19 через банкноты и монеты.

Как передает во вторник Trend, представительство ВОЗ в Азербайджане подчеркивает, что в настоящее время нет достоверных фактов подтверждающих либо опровергающих инфицирования вирусом COVID-19 через монеты или бумажные деньги. Тем не менее, капли, выделенные во время дыхания инфицированного человека, могут попасть на поверхность и остаться там.

В этой связи, ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки после контакта с часто используемыми поверхностями, например с монетами и бумажными деньгами. Немытыми руками не следует притрагиваться к глазам, рту и носу.

Minval.az