Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ о проведении в республике «Недели иммунизации».

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства, приказ министра нацелен на организацию в стране на самом высоком уровне «Недели иммунизации», проводимой в европейском регионе по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 2006 года.

Согласно документу организация «Недели иммунизации» во всех городах и районах республики с 20 по 26 апреля 2020 года поручается медицинскими управлениями и учреждениям министерства здравоохранения. В документе также отражены такие важные вопросы, как привлечение детей к вакцинации в течение «Недели иммунизации», поочередное приглашение детей на вакцинацию во избежание массового потока с учетом эпидемиологической ситуации в связи с COVİD-19, проведение мониторингов в районах республики с целью контроля масштабного проведения данных мероприятий, а также просвещение населения в рамках кампании.

Minval.az