Министерство здравоохранения обратилось к населению с призывом не заниматься самолечением коронавируса лекарственными препаратами без назначения врача.

В информации отмечается, что до того, как начать прием лекарства, обязательно следует проконсультироваться с врачом.

«В последнее время на многих сайтах рекламируется эффективность различных лекарственных средств в лечении коронавируса. Отмечается положительное воздействия таких средств на устранение вызванных вирусом симптомов, и рекомендуется использовать их.

Однако принимать лекарственные препараты следует только под контролем врача. Потому что ошибочное беспорядочное потребление лекарств может оказать негативное влияние на лечение, и может нанести человеку больше вреда, чем пользы.

Прежде чем принимать какое-либо лекарство обязательно следует проконсультироваться с врачом», — говорится в обращении минздрава.

Minval.az