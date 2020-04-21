20 апреля по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Национальному центру гематологии и трансфузиологии были переданы лекарственные препараты, потребность в которых ощущалась в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает Trend, лекарственные препараты были закуплены за счет доходов, полученных семейным мегашоу «Джыртдан». Цель помощи, представленной под лозунгом «Вместе мы сильны!», заключается в поддержке мероприятий, осуществляемых на государственном уровне в период особого карантинного режима.

В последние годы по инициативе Лейлы Алиевой, проявляющей заботу о больных и нуждающихся в помощи людях, в особенности детях, и оказывающей им всяческую поддержку, все доходы от мегашоу «Джыртдан» направляются на реабилитацию и лечение детей, нуждающихся в особой заботе.

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