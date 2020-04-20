«Вся эта работа, а также господствующие в нашей стране стабильность, спокойствие, экономическое развитие, рост промышленного потенциала, в то же время обеспечение, строительство энергетических линий с соседними странами способствуют тому, что иностранные инвесторы уже проявляют большой интерес к этой сфере. Мы всегда хотели этого. Но видя, что иностранные инвесторы не проявляют интереса к данной сфере, мы сами на свои деньги проводим всю работу. Определенную часть взяли в виде долга, но основную часть решили за счет собственных средств, и сегодня именно в Азербайджане одна из самых эффективных энергетических систем в мировом масштабе. Это подтверждает отчет Давосского всемирного экономического форума. Я говорю об этом не просто так. Таким образом, в отчете Форума Азербайджан находится на втором месте в мире по индексу доступности электроэнергии. Представьте себе, на втором месте. Нас опережает только одна страна. То есть, мы опередили многие развитые страны. Причем за короткий срок».

Как передает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии реконструированного Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи».

«Нашей независимости еще нет 30 лет. Когда мы стали независимой страной, наше энергетическое хозяйство находилось в ужасном состоянии. После этого пришло в еще более ужасное состояние. Мы помним те годы. Здесь появилась некая компания «Бармек», которая на основе нечистых схем, сговора с бывшими чиновниками завладела всем энергетическим хозяйством города Баку и вместо того, чтобы вкладывать деньги, привела данную систему в плачевное состояние, вывезла из Азербайджана миллионы. Мало того, она еще хотела подать на нас в суд. По-моему указанию грязному сговору был положен конец, эта мошенническая компания была изгнана из Азербайджана и моим Распоряжением создано Акционерное общество «Азеришыг». Именно я назвал его «Азеришыг». Мы вернули все наше энергетическое хозяйство в государственную собственность. Если бы мы не сделали этого, то жили бы сегодня во тьме, все имущество «Азерэнержи» было бы разворовано, как и это здание. Представьте себе, они вынесли на приватизацию здание площадью 13 тысяч квадратных метров, пытаясь продать его за бесценок. Если бы я не узнал об этом, если бы мне не сообщили, если бы я не дал указание, то продали бы. А сегодня посмотрите, в каком красивом здании вы располагаетесь. Это, можно сказать, основной центр в деле регулирования нашей энергетической системы. Система SCADA, диспетчерская система, система управления – все находится здесь. Где их можно было бы разместить? Вот так хотели разрушить нашу энергетическую систему», — отметил президент Азербайджана.

Minval.az