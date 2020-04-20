«Выплата единовременного пособия в размере 190 манатов является новой программой, реализуемой в стране. В то же время расширение сферы адресной социальной помощи является новой инициативой».

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов заявил в эфире передачи Hədəf («Цель»), на телеканале AzTV.

«С апреля 10 000 семей в стране были вовлечены в программы адресной социальной помощи. Мы будем продолжать реализовывать программы социальной поддержки, и подготовили предложения по расширению масштабов этих программ, которые представим их правительству как можно скорее», — сказал он.

Minval.az