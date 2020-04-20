«Наш энергетический потенциал должен соответствовать возрастающему экономическому развитию. В то же время «Азерэнержи» в последние два года представил новый проект восстановления генерационных мощностей действующих станций, так как большинство этих станций построено давно. Положение на этих станциях нас никак не могло удовлетворить».

Как передает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии реконструированного Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи».

Глава государства напомнил, к каким последствиям привела авария, произошедшая на Мингячевирской электростанции: «Наша страна погрузилась во тьму. На всех станциях метро возник кризис, и наша страна оказалась во тьме. Эта авария произошла в первую очередь из-за халатности и безответственности. Поэтому руководство «Азерэнержи» было сменено и наказано. Назначено новое руководство. Перед ним поставлены очень конкретные задачи, и они сегодня выполняются, потому что энергообеспечение является источником жизни для любой страны. Без него ничего не будет. Без него не будут развиваться промышленность, сельское хозяйство, невозможно будет обеспечить оросительные работы, не будет работать общественный транспорт. Вообще жизнь будет парализована. Поэтому наша основная цель заключалась в создании самостоятельной энергетической системы, устранении зависимости от других стран. Нам необходимо было создать наш энергетический потенциал в таком объеме, чтобы иметь в резерве достаточные генерационные мощности, и сегодня они у нас есть».

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