«Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зохраб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя организации 21 апреля проведут встречу», сообщает МИД Азербайджана.

МИД также сообщает, что в понедельник Мамедъяров провел видео-конференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

В ходе встречи обсуждены вопросы по продвижению урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в условиях борьбы с пандемией COVİD-19.

«Была отмечена важность отсутствия препятсвий для продолжения переговорного процесса в сложившихся условиях», сообщает МИД.

Minval.az