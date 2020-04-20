Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-марте 2020 года составили 20 млн манатов ($11,765 млн по текущему курсу), что на 33% больше показателя I-го квартала 2019 года, говорится в сообщении общества.

«Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 88% общих доходов Azerkosmos», — подчеркивает общество.

В январе-марте услуги Azerkosmos экспортировались в 24 страны. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США, Великобританию, Францию, ОАЭ и Германию.

Minval.az