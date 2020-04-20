Состоялось заседание Национального совета телевидения и радио (НСТР).

Как сообщает АПА, на заседании был рассмотрен вопрос употребления непристойных выражений экспертом, подключившимся к программе «Elgizlə izlə», вышедшей в эфир телеканала ARB 18 апреля 2020 года.

Руководствуясь соответствующими пунктами «Об административном исполнении» и «О теле- и радиовещании», а также пунктом 8.11-1 Положения НСТР, за распространение в программе «Elgizlə izlə» телеканала ARB нелексической информации, выходящей за рамки этики (ругательства), Национальный совет телевидения и радио принял решение приостановить вещание программ телеканала ARB 21 апреля 2020 года на 6 часов (с 10:00 до 16:00).

Minval.az