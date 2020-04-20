Государственная нефтяная компания (SOCAR) прокомментировала распространенную председателем неправительственного Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы информацию о планируемом массовом сокращении нефтяников.

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В частности, она заявила, что до конца года SOCAR сократит до 5 тысяч нефтяников, и этот процесс начнется уже в мае.

Комментируя это заявление, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и мероприятиям Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил изданию 1News, что оно не имеет под собой никаких оснований.

«Компания регулярно проводит внутренние обсуждения, направленные на еще большее повышение эффективности производства. Но SOCAR на данный момент не ведет никаких обсуждений по поводу сокращений. То есть массовое сокращение сотрудников не стоит на повестке дня», — подчеркнул Ибрагим Ахмедов.

Minval.az