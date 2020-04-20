Стали известны нерабочие праздничные дни в мае текущего года.

Так, 9 Мая в стране будет отмечаться День победы над фашизмом, 24 и 25 мая — праздник Рамазан, 28 Мая — День Республики.

В связи с тем, что 9 мая приходится на субботу, 11 мая также будет нерабочим днем. 24 мая также приходится на воскресенье, следовательно, нерабочим днем будет считаться и 26 мая, отмечает Репорт.

18 апреля Кабмин принял решение о продлении примененного в стране особого карантинного режима до 00:00 часов 4 мая 2020 года.

Minval.az