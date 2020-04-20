В Сабаильском районе Баку обнаружен ресторан, нарушивший правила особого карантинного режима, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Управления полиции Сабаильского района, выяснилось, что ресторан «502», расположенный по ул. М.Мушфига, 4, работал, несмотря на правила особого карантинного режима. В ходе проверки объекта было установлено, что владелец объекта и 4 клиента нарушили правила карантина.

Арендатор данного ресторана — житель Евлахского района Джошгун Мамедов, а также житель Мингячевира Эльмин Мамедзаде, жители столицы Фидан Амрахова, Сахиля Бахрамова и Насир Исаев были задержаны и доставлены в 41-ое отделение полиции Сабаильского РУП. В отношении указанных лиц в отделении полиции составили протокол по статье 211 Кодекса административных проступков.

За нарушение карантинного режима Дж.Мамедов оштрафован на 200 манатов, а остальные 4 лица — на 100 манатов.

Minval.az