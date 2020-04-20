На территории Шабранского района задержаны лица, которые нарушив карантинный режим занимались рыбалкой.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Шабранского района и Главного управления охраны в результате проведенных мероприятий по выявлению нарушений правил особого карантинного режима задержали пять человек, рыбачивших на территории водохранилища Taxtakörpü — жителей Сумгайыта Фариза Мамедова, Эльдара Джафарова и Сабухи Исмаилова, а также жителей Шабранского района Зию Шукюрова и Ширина Гусейнова.

Установлено, что эти лица проникли на территорию водохранилища на автомобиле, управляемым Э.Джафаровым. В качестве вещественных доказательств были изъяты принадлежащие им удочки, а также выловленная рыба.

Minval.az