Азербайджан согласился выделить кредитную помощь Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Марьян Заболоцкий.

«На встрече с участием представителей власти президент Зеленский сказал, что Азербайджан и Канада являются теми двумя странами, которые согласились выделить кредитную помощь нашей стране. В плане Азербайджана, речь шла о кредите в размере 300 миллионов долларов. Это сообщение главы государства было очень тепло воспринято присутствовавшими на встрече депутатами Верховной Рады. Да, сама по себе сумма является достаточно небольшой как для Украины, так и для Азербайджана. Но мы понимаем, что сейчас для всех наступил очень сложный, с экономической точки зрения, период. Рука помощи, протянутая именно в этот сложный период, дорогого стоит», – сказал Заболоцкий в интервью «Зеркалу».

Накануне, как сообщал Minval.az, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта, и Украина договорилась о получении минимум $8 млрд от МВФ, «а вместе со средствами от Всемирного банка, ЕС это будет где-то $10 млрд». «Но рассчитываем хотя бы на $8 млрд. Но я вижу $10 млрд, плюс, скажу вам откровенно, я разговариваю почти ежедневно с лидерами других стран, с ОАЭ, с Азербайджаном, с Канадой, с Германией и благодарен Ангеле Меркель. То есть у нас будет больше денег», — сообщил Зеленский.

Minval.az