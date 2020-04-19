В Азербайджане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Отмечается, что 122 человека выздоровели, 1 человек умер.

Скончавшийся — 80-летний пациент с положительным результатом анализов на COVID-19, который также страдал ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией и постинфарктным кардиосклерозом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1398 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 712 человек вылечились, 19 скончались, 667 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az