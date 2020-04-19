Согласно информации Оперативного Штаба при Кабинете министров с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и возможных ее последствий, срок ограничения движения пассажирских поездов будут продлен до 4-го мая, говорится в сообщении АЖД.

Согласно этому решению, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку, Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кочарли-Балакен-Баку, Баку-Астара-Хорадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут осуществлять пассажироперевозки до указанной даты. Ограничения на внутренние и международные пассажирские перевозки будут применяться до получения последующих указаний.

Напомним, что для более эффективной организации передвижения работников предприятий, деятельность которых необходима в период карантина, электропоезда будут курсировать по Апшеронской кольцевой железной дороге в соответствии с графиком.

Minval.az