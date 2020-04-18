В связи с продлением специального карантинного режима в Азербайджанской Республике до 4 мая 2020 года «Система получения разрешений и мониторинга при внедрении специального карантинного режима» будет действовать до соответствующей даты.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Было отмечено, что для удобства зарегистрированных государственных и частных организаций в связи с получением разрешений для их сотрудников в особом карантинном режиме и обеспечения устойчивости их работы все разрешения, зарегистрированные на портале icaze.e-gov.az, будут продлены до 4 мая 2020 года. Кроме того, могут быть добавлены новые разрешения, могут отозваны существующие разрешения или определен последний срок действия разрешений для сотрудников.

В то же время, чтобы получить разрешение на выезд из дома, граждане должны отправить специальный код и серийный номер удостоверения личности с указанием цели разрешения на короткий номер 8103 с мобильного номера.

Граждане могут обращаться в колл-центр 9108 Asan Xidmət в связи с правилами использования системы разрешений SMS и вопросами, связанными с отправкой SMS.

Людям старше 65 лет выходить из дома запрещено.

Minval.az