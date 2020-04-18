В связи с продлением особого карантинного режима было оставить азербайджано-иранскую границу закрытой до 4 мая.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Согласно решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 апреля 2020 года, в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологической безопасности», особый карантинный режим, введенный в стране, был продлен до 00:00 4 мая 2020 года.

В связи с этим решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран продлено до 00:00 4 мая 2020 года.

Решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией продлено до 00:00 часов 4 мая 2020 года.

Minval.az