С сегодняшнего дня, 18 апреля, стартовала открытая регистрация учителей на портале «Виртуальная школа» («Virtual məktəb»).

Согласно сообщению Минобразования Азербайджана, для регистрации учителя должны выбрать на портале отделение «Регистрация учителей» («Müəllim qeydiyyatı»), внести FİN-код удостоверения личности, дату рождения, оставить номер телефона для связи, а затем приступить к выбору классов.

Регистрация учителей на портале «Виртуальная школа» носит добровольный характер.

Регистрация на портале осуществляется только через портал virtual.edu.az. Регистрации через другие источники не имеют никакого отношения к проекту «Виртуальная школа».

У портала «Виртуальная школа» существует также мобильное приложение.

Minval.az