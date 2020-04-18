В Азербайджане зарегистрировано 33 новых факта заражения коронавирусной инфекцией, 62 человека излечились и были выписаны домой, сообщают в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Трое пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1373 факта заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, из них 590 человек вылечились, 18 скончались, 765 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az