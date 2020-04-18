При назначении пенсий, наряду со страховым стажем граждан, следует учитывать и трудовой стаж до 2006 года.

Как сообщает АПА, это отражено в годовом отчете уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2019 год.

В документе отмечено, что, несмотря на доведение до 200 манатов суммы назначенной трудовой пенсии ряду граждан, эти положения не распространяются на тех, что до вступления в силу соответствующего изменения получал пенсию в размере 200 манатов и более, что приводит к нарушению прав этих лиц на социальное обеспечение.

Поэтому омбудсмен считает, что лица, которым пенсия была назначена до вступления в силу закона Азербайджанской Республики от 19 февраля 2009 года, также имеют право на пропорциональное увеличение минимальной суммы трудовой пенсии.

Minval.az