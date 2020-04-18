Все почтовые отделения ООО Azərpoçt при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (кроме почтовых отделений номер 10, 14 и 114) будут функционировать и в воскресенье, сообщает пресс-служба министерства.

Цель этого решения заключается в дальнейшем повышении уровня услуг, оказываемых населению в режиме специального режима карантина, применяемого правительством Азербайджана, а также обеспечение оперативности в процессе предоставления единовременной выплаты безработным.

Почтовые отделения, расположенные в столице и регионах, будут обслуживать граждан в воскресенье с 09:00 до 17:00.

Minval.az