В Министерстве образования внесли ясность в информацию о том, что педагоги, принимающие участие в проекте «Vurtual məktəb», не получат зарплату.

Как сообщил АПА заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов, такие сообщения абсолютно необоснованные.

«Все решения публикуются на сайте Минобразования», — заявил он.

Накануне директора некоторых школ направили уведомления о том, что участие в проекте «Vurtual məktəb» обязательное, и учителя, которые не будут проводить уроки, лишатся заработной платы.

Minval.az