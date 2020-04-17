Президент «Крокус Групп» Араз Агаларов заявил, что решение об остановке строительства в рамках борьбы с распространением коронавируса является непродуманным. Он также обратил внимание на опасность длительной изоляции рабочих-мигрантов, указав, что это повышает риск заражения.

Глава «Крокус Групп» Араз Агаларов высказался по поводу приостановки строительства и требования для рабочих соблюдать режим изоляции. Его слова приводит издание РБК. По мнению Агаларова, общежития для мигрантов, работающих на стройках – это «изоляционный корпус», и в каждой комнате там живет от 4 до 16 человек. Как полагает бизнесмен, на стройке у этих людей еще оставался шанс не заразиться, а в общежитии, если появится хотя бы один больной, инфекция передастся всем. Кроме того, Агаларов считает, что в общежитии мигранты не станут соблюдать режим изоляции добровольно, а для того, чтобы обеспечить соблюдение правил, нужно большое количество охраны. Поэтому, по словам предпринимателя, это непродуманный шаг.

Среди объектов «Крокус Групп» — ряд офисных зданий и торговых комплексов, а также пешеходный мост «Павшинская пойма» и станция метро «Мякинино» в Москве. Также компания занималась строительством стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону к ЧМ-2018.

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