В Азербайджане определяются штрафы за нарушение требований норм государственного языка.

Как сообщает в пятницу Trend, в этой связи были предложены поправки к закону «О средствах массовой информации», которые после обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, предлагаемой к Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение норм государственного языка в средствах массовой информации, интернет информационных ресурсах и рекламных носителях физические лица будут оштрафованы в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 300 до 400 манатов, юридические лица – от 500 до 1000 манатов.

Поправки были вынесены на голосование пленарного заседания Милли Меджлиса, и приняты в первом чтении большинством голосов.

Minval.az