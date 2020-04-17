Несмотря на пандемию коронавируса, работа по урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжается.

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

М.Захарова напомнила о телефонных переговорах главы МИД России с азербайджанским и армянским коллегами.

Мария Захарова отметила, что в ходе телефонных переговоров были затронуты вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

«Регулярные контакты с сторонами осуществляют сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель председателя ОБСЕ, посол Анжей Каспшик. В продолжающихся консультациях основное внимание уделяется коронавирусной инфекции и ее влиянию на переговорный процесс, а также вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Также обсуждается ситуация на границе и линии соприкосновения войск», — подчеркнула представитель МИД России.

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